L’ascesa dei mercati dei capitali alternativi, come private equity e venture capital, sta rivoluzionando l’economia globale, con un impatto profondo anche in Italia e Bergamo, notoriamente densa di imprese. Questi strumenti, che finanziano innovazione e crescita di imprese non quotate, offrono opportunità agli investitori ma anche rischi. Dalle PMI manifatturiere alle strategie di portafoglio, analizziamo opportunità e sfide. Un tema cruciale per capire il futuro finanziario. Investire consapevolmente e informati è infatti il primo passo. Si chiude una settimana che ha visto diversi dati importanti per i mercati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - L’ascesa dei capitali alternativi: opportunità e rischi per i mercati azionari e obbligazionari