L’arte di Venerus per Milano | Lei non si fermerà mai lo faccio io

Milano, 4 ottobre 2025 - Scrivere, cancellare, riscrivere. Per ore. L'arte è riflessione, azione, ripensamento. Nel tempo e nello spazio. Ma tempo e spazio esistono davvero? È questa una delle domande che si è posto il milanese Andrea Venerus, in arte Venerus, cantautore, curatore nel 2024 della Milano Music Week e artista a tutto tondo. Venerus che ha letteralmente abitato lo SpazioSerra alla stazione Lancetti per alcuni giorni. "Ho deciso di stare qui, tra le pareti di vetro di questa galleria, sotto gli occhi di tutti e spesso di nessuno. É da tempo che ci penso, che mi chiedo se ci sia un modo per verificare se il tempo e lo spazio realmente esistono.

