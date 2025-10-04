L’arte di Venerus per Milano | Lei non si fermerà mai lo faccio io
Milano, 4 ottobre 2025 - Scrivere, cancellare, riscrivere. Per ore. L’arte è riflessione, azione, ripensamento. Nel tempo e nello spazio. Ma tempo e spazio esistono davvero? È questa una delle domande che si è posto il milanese Andrea Venerus, in arte Venerus, cantautore, curatore nel 2024 della Milano Music Week e artista a tutto tondo. Venerus che ha letteralmente abitato lo SpazioSerra alla stazione Lancetti per alcuni giorni. “Ho deciso di stare qui, tra le pareti di vetro di questa galleria, sotto gli occhi di tutti e spesso di nessuno. É da tempo che ci penso, che mi chiedo se ci sia un modo per verificare se il tempo e lo spazio realmente esistono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dal 3 ottobre disponibile “Impossibile”, il nuovo singolo di Venerus. Dal 29 settembre al 2 ottobre 2025, dà vita a una performance inedita e intima all’interno dello spazio Serra. Si tratta del progetto di arte pubblica presso la Stazione Lancetti nel cuore di Milan - facebook.com Vai su Facebook
Vernice bianca e silenzio: le prime ore di Venerus allo Spazio Serra, tra poesia, arte e meditazione https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/29/news/venerus_spazio_serra_lancetti-424879189/?ref=twhl… - X Vai su X
Venerus, chi è: da Milano a Londra alla scoperta di una musica “vibrante”/ “A Sanremo…” - Poi il trasferimento a Roma dove ha continuato a far musica Raccontandosi a “Esquire”, Venerus ha rivelato qualcosa in ... Scrive ilsussidiario.net