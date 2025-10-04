L' arte di Silvia Salvadori sbarca a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 4 ottobre 2025 – . Con le sue polveri lucenti, i bulini, i pennelli e le icone, incarna lo spirito dell'arte medievale. Visitabile fino al 30 novembre presso gli spazi espositivi della Quadreria della Chiesa di Sant'Angelo al Cassero Si arricchisce l'offerta culturale del comune di Castiglion Fiorentino. Dopo l'inaugurazione della personale di Luna Berlusconi è di questi giorni quella di Silvia Salvadori "La struttura e l'amina del Colore". La personale è visitabile fino al 30 novembre presso gli spazi espositivi della quadreria della chiesa di Sant'Angelo al Cassero.

