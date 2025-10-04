L' Arsenal vince ancora e mette pressione al Liverpool Successi anche per Tottenham e United

Gazzetta.it | 4 ott 2025

Nella settima giornata di Premier, l’Arsenal piega il West Ham e si prende la vetta provvisoria in attesa del big match Chelsea-Liverpool. 🔗 Leggi su Gazzetta.it



Milan stecca la prima amichevole con Allegri, l’Arsenal vince 1-0: il tabellino

Il Milan di Allegri perde con l’Arsenal, poi però vince ai rigori: perché sono stati calciati

Il Milan perde 1-0 ma vince ai rigori contro l’Arsenal: l’esordio di Allegri fa impazzire i social, è già un saggio del “corto muso”

L'Arsenal vince e mette pressione al Liverpool, ok anche Spurs e United - 0 il West Ham nel derby londinese in scena all'Emirates, grazie alla rete del grande ex Rice

