L’Arezzo fa breccia nel muro biancorosso Un Rimini resiliente cede solo a Varela
Rimini 0 Arezzo 1 Rimini (3-5-2): Vitali; Lepri, Bellodi, Longobardi; Boli (43’ st Rubino), De Vitis (1’ st Fiorini), Asmussen (1’ st Leoncini), Piccoli (43’ st Moray), Falasco (1’ st Bassoli); D’Agostini, Capac. A disp.: Pirini, Gagliano, Petta, Fabbri, Camiciottoli, Madonna. All.: D’Alesio. Arezzo (4-3-3): Venturi; Perrotta (35’ st Gigli), Gilli, Chiosa, Righetti; Mawuli (35’ st Meli), Guccione, Chierico (35’ st Iaccarino); Pattarello, Cianci (18’ st Varela), Tavernelli. A disp.: Trombini, Galli, Tito, Dell’Aquila, Ravasio. All.: Bucchi. Arbitro: Abdoulaye Diop di Treviglio. Assistenti: Alessandro Ceci di Frosinone e Pasquale Gatto di Lamezia Terme. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
