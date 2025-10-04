L' Arcivescovo Renna chiede a Catania una mobilitazione generale per Gaza e Ucraina

L'arcivescovo metropolita di Catania, Luigi Renna, "in questo momento difficile nel panorama internazionale, accogliendo l'invito di Papa Leone XIV", chiede a Catania "una mobilitazione generale nella preghiera del Santo Rosario per invocare il dono della pace".“In modo particolare, sabato 11. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: arcivescovo - renna

Quale futuro per l'Oda, l'Arcivescovo Renna fa chiarezza sullo stato attuale e sulle prospettive future

L’Arcidiocesi di Catania in preghiera per la pace: il calendario e l’invito dell’arcivescovo Luigi Renna

L'arcivescovo Renna agli studenti: "La scuola è il giardino dove vengono gettati i semi del futuro"

Buona lettura a monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania, con l'ultimo volume pubblicato da "Nero su Bianco Edizioni": SAN ZENONE Identità, tradizione e nuove interpretazioni: viaggio storico-spirituale tra Sicilia, Giordania e Cipro - facebook.com Vai su Facebook

#Catania: si è concluso il #Giubileo del #volontariato nella giornata del Beato Dusmet L’arcivescovo Luigi Renna ha invitato a chiedere al Signore la grazia di essere uomini e donne di #carità, mai indifferenti di fronte alla sofferenza: - X Vai su X

Da Catania l'appello interreligioso di arcivescovo e Imam: «A Gaza e in Ucraina tornino pace e rispetto della dignità umana» - Entrambi sottolineano la necessità della preghiera e del dialogo tra i popoli in questo momento difficile nel panorama internazionale ... Come scrive lasicilia.it

L'arcivescovo di Catania Renna: "Flotilla risvegli le coscienze di chi decide" - Nelle ore più calde sul fronte mediorientale, interviene il numero uno della Chiesa catanese per sottolineare il valore dell'iniziativa della flotta per Gaza ... Da lasicilia.it