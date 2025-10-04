L’appuntamento che rende Torino Buonissima

Bob Noto non cucinava, ma ha cambiato la cucina. Torinese e appassionato al buon cibo, ha rivoluzionato la fotografia gastronomica, anticipando la tendenza di immortalare un piatto appena servito. Nei suoi scatti, nessun orpello e la portata diventava assoluta protagonista. Scansava tovaglioli e bicchieri – come si vede spesso fare ai commensali oggi – per catturare la combinazione delle pietanze, restituendo agli chef un linguaggio nuovo, capace di raccontare l’alta cucina in un modo diverso. La sua eredità continua a vivere nei ristoranti che ha amato e sognato, come Condividere di Federico Zanasi che gli ha reso omaggio con un piatto dal suo menu “Festival”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

