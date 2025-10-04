L’appello sulla bancarotta Bames Bertazzini chiede l’assoluzione

Ilgiorno.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiede l’assoluzione l’ex presidente di Celestica Italia, Luca Bertazzini, condannato insieme ad altri 5 imputati dal Tribunale di Monza per bancarotta fraudolenta per il fallimento della Bames, ex Ibm poi Celestica, fiore all’occhiello della Silicon Valley brianzola e finita invece per chiudere i battenti nel 2013 lasciando a casa 850 dipendenti. Al processo di appello la Procura generale, sulla base di un concordato preventivo con alcuni imputati, ha chiesto di modificare l’accusa in quella meno grave di bancarotta semplice, che ormai è caduta in prescrizione. Un’ipotesi a cui si oppongono le parti civili, tra cui gli ex lavoratori della società vimercatese, che si vedrebbero sparire i risarcimenti dei danni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

