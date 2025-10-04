Al grido di Fermiamo il genocidio a Gaza! migliaia di persone – 50.000 secondo la polizia urbana – hanno sfilato sabato 4 ottobre nelle strade del centro di Barcellona per chiedere la fine degli attacchi contro la popolazione sulla Striscia da parte dell’esercito di Israele e per protestare contro l’assalto alla Global Sumud Flotilla. La mobilitazione, invocata dal Pep Guardiola ex allenatore del Barcellona e ora guida del Manchester Citty, è stata convocata da oltre 600 associazioni, sindacati e organizzazioni della società civile, è partita alle 12:00 dai Jardinets de Gracia, per sfilare in corteo, fra bandiere palestinesi e kefiah come simbolo di solidarietà al popolo palestinese, lungo il centrale Paseo de Gracia, la Plaza Catalunya e la Ronda Sant Pere, fino all’Arc de Trionf, dove sono sono stati letti manifesti per la fine del massacro a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’appello di Guardiola: “In piazza per chiedere la fine del genocidio”. A Barcellona 50mila in corteo