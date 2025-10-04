L' appello delle guardie zoofile ai candidati alle elezioni regionali in Toscana

Arezzonotizie.it | 4 ott 2025

Il coordinatore delle Guardie Zoofile Oipa di Arezzo, Giacomo Petrai, scrive ai candidati alle prossime elezioni regionali con un appello chiaro: “inserire la tutela degli animali e la protezione dell'ambiente tra le priorità politiche del prossimo mandato. Gli animali non sono un tema marginale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

