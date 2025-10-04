L’appello del docente abruzzese dalla cella in Albania | Non abbandonatemi

Repubblica.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Michele D’Angelo, prof di biologia, è in carcere da agosto dopo un incidente stradale: “Cerco di rimanere lucido, ma sto male”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

