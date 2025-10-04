Gesto vergognoso nelle precedenti il corteo di oggi pomeriggio a Roma a sostegno della causa di Gaza. E’ stata imbrattata la statua di Papa Giovanni Paolo II, in piazza dei Cinquecento, a Roma, dove è terminato il presidio a sostegno della causa palestines e allestito lo scorso 26 settembre. I carabinieri della Stazione di Roma Macao hanno trovato sulla statua la scritta “fascista di merda” e il simbolo di falce e martello. Gli stessi carabinieri hanno attivato le procedure per la rimozione delle scritte e il ripristino dello stato dei luoghi. Al corteo nazionale ‘Stop genocidio’, promosso dalle comunità palestinesi, prenderà parte la rete che ha sostenuto nei giorni scorsi la Global Sumud Flotilla, tra associazioni, collettivi studenteschi (come Cambiare Rotta e Osa), sindacati e società civile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’antipasto del corteo “pacifista” pro Gaza? Imbrattata con falce e martello la statua di Papa Wojtyla a Roma: “Fascista di m…”