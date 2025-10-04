L’Andrea Costa al lavoro In attesa del super derby

Arriva dopo due sconfitte la prima sosta di campionato per l’ Andrea Costa, domenica soltanto spettatrice della terza giornata di campionato di serie b Nazionale. Quella che precede il primo derby stagionale (in cui l’Andrea Costa sarà padrona di casa, sabato prossimo) al quale arriverà con ancora la casella zero alla voce punti in classifica. Certo non sarà il migliore biglietto da visita, ma a questo punto della stagione neppure un dramma, anche considerando la caratura degli avversari affrontati nelle prime due giornate. Sia Jesi che la Luiss Roma sono formazioni pronosticate per un torneo di vertice e negli 85 minuti giocati finora i biancorossi hanno mostrato di poter tenere testa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

