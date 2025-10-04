Landini sciopera come piace al padrone
Cgil in piazza sul Medio Oriente, con la grancassa dei giornali di Elkann. In cambio ha mollato gli operai. 🔗 Leggi su Laverita.info
Landini: «Il governo ringrazi chi sciopera», Salvini: «Paghi lui i danni»
Salvini: “Chi sciopera rischia sanzioni, paghi Landini il conto”. La sinistra impazzisce: “Ci minaccia…”
Piazze piene, e ora? Landini e la tentazione di fare il leader della sinistra - La direzione di marcia imboccata dal segretario Cgil appare, oltre che un orizzonte politico, una china molto insidiosa. Scrive today.it