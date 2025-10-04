Landini ci costa un miliardo
La svolta tanto attesa per la pace a Gaza è arrivata ieri nel primo pomeriggio quando le truppe di Maurizio Landini, segretario capo della Cgil, hanno occupato tratti delle tangenziali di Milano e Bologna. È stato allora che i palestinesi asserragliati nella Striscia hanno potuto tirare un sospiro di sollievo dopo mesi di sofferenze: grazie Landini, si torna a vivere. Fuori di stupida metafora qualcuno deve spiegare che diavolo c'entrano le tangenziali di Milano e Bologna con Gaza, che cosa c'entra mettere blocchi di cemento sui binari (è accaduto anche questo) per fermare i treni, che se poi il macchinista non si accorge in tempo ci scappa pure il deragliamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Gianluca Cantalamessa: Landini e le sinistre preferiscono strumentalizzare le tragedie come quella di Gaza per bloccare il Paese ai danni dei lavoratori invece di difenderli. Sacrosanto il diritto allo sciopero, ma chi lo fa illegalmente deve essere sanzionato in - facebook.com Vai su Facebook
