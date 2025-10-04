Landini ci costa un miliardo

Ilgiornale.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La svolta tanto attesa per la pace a Gaza è arrivata ieri nel primo pomeriggio quando le truppe di Maurizio Landini, segretario capo della Cgil, hanno occupato tratti delle tangenziali di Milano e Bologna. È stato allora che i palestinesi asserragliati nella Striscia hanno potuto tirare un sospiro di sollievo dopo mesi di sofferenze: grazie Landini, si torna a vivere. Fuori di stupida metafora qualcuno deve spiegare che diavolo c'entrano le tangenziali di Milano e Bologna con Gaza, che cosa c'entra mettere blocchi di cemento sui binari (è accaduto anche questo) per fermare i treni, che se poi il macchinista non si accorge in tempo ci scappa pure il deragliamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

landini ci costa un miliardo

© Ilgiornale.it - Landini ci costa un miliardo

In questa notizia si parla di: landini - costa

landini costa miliardoUn danno da un miliardo. Così feriscono il Paese per allungare il weekend - Lo sciopero generale di ieri, sponsorizzato dalla Cgil di Maurizio Landini, dai sindacati di base e dalla sinistra radicale con la complicità del Pd di Elly Schlein, può essere costato fino a un milia ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Landini Costa Miliardo