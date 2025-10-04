Lanciano un migliaio alla fiaccolata per la pace a Gaza FOTO
Hanno sfilato circa un migliaio di persone alla fiaccolata per la pace in Palestina organizzata ieri, 3 ottobre 2025, a Lanciano da associazioni, partiti, movimenti e dalla chiesa frentana. Un corteo silenzioso, illuminato dalle candele e dalle torce dei cellulari, che ha percorso tutto corso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
#Gaza . In migliaia in corteo a #Lanciano: '#Palestina libera dal fiume fino al mare' - VIDEO
Sciopero per la Palestina, in Abruzzo migliaia in piazza. Manifestazioni e cortei all'Aquila, Pescara e Teramo e Lanciano
