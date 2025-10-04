L’analisi di coach Ivanovic | Ci siamo spesso affidati alla prima opzione ci è costato caro Troppa fretta nella fase offensiva

Dusko Ivanovic parla chiaro e, oltre ai complimenti agli avversari per la vittoria, ma anche per un palazzetto, la Roig Arena che ha pochi uguali nel panorama europeo, sottolinea la prestazione meno efficace, rispetto a quella offerta martedì sera contro il Real Madrid della sua Virtus. "Complimenti al Valencia, ha giocato un’ottima pallacanestro, con transazioni, contropiede e rimbalzi offensivi ci hanno messo in difficolta e alla fine sono stati decisivi". Una partita dai due volti, decisamente più equilibrata nel primo tempo, ma più difficile nella ripresa per i bianconeri. "Nel primo tempo eravamo riusciti a contrastare il loro gioco, dopo l’intervallo abbiamo fatto più fatica – sottolinea il coach montenegrino – loro hanno continuato a fare la loro partita, mentre noi ci siamo spesso affidati alla prima opzione offensiva, senza giocare con pazienza ma affrettando le nostre azioni offensivi e questo alla fine ci è costato carissimo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

