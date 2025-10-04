La rinascita della Mercedes, la conferma delle speranze di Verstappen di riaprire la corsa al titolo mondiale e l a consapevolezza delle Mc Laren che la superiorità della prima parte della stagione non c’è più e ora bisogna cercare di gestire il finale. E poi le Ferrari. Che dal primo gran premio a oggi continuano a deludere. Mentre gli altri team hanno avuto alti e bassi nel corso della stagione (la Mercedes per esempio a lungo anonima è tornata competitiva) le Rosse sono ormai in una zona grigia di assoluta depressione con Leclerc e Hamilton che non riescono a tirare fuori niente di buono, nè in prova nè tanto meno in gara. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Lampo Russell, che flop le Ferrari Leclerc: “Non so più cosa dire”