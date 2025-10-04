Lampo Russell che flop le Ferrari Leclerc | Non so più cosa dire
La rinascita della Mercedes, la conferma delle speranze di Verstappen di riaprire la corsa al titolo mondiale e l a consapevolezza delle Mc Laren che la superiorità della prima parte della stagione non c’è più e ora bisogna cercare di gestire il finale. E poi le Ferrari. Che dal primo gran premio a oggi continuano a deludere. Mentre gli altri team hanno avuto alti e bassi nel corso della stagione (la Mercedes per esempio a lungo anonima è tornata competitiva) le Rosse sono ormai in una zona grigia di assoluta depressione con Leclerc e Hamilton che non riescono a tirare fuori niente di buono, nè in prova nè tanto meno in gara. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: lampo - russell
F1, a Baku vince Verstappen davanti a Russell e Sainz. Piastri a muro, Norris lontano dal podio. Le Ferrari deludono e aspettano solo il 2026 ? - facebook.com Vai su Facebook
F1: flop e errori, per ingegnere motori Ferrari: 'è acerba' - Un disastro in gara con errori tecnici inaccettabili per una scuderia come la Ferrari a fronte di una sprint- Segnala ansa.it
GP del Canada, le pagelle: Russell perfetto (9), Antonelli illuminato (8,5). Hamilton nightmare (5), flop Ferrari - Il GP del Canada, in quel di Montreal, è stato vinto da Russell su Mercedes (quarto GP vinto in carriera per il britannico). Da leggo.it