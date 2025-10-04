Lampo di Samardzic risponde Perrone | tra Atalanta e Como è un bel pareggio

Il derby lombardo si accende subito con il vantaggio nerazzurro dopo appena 6': poi è un tiro cross dell'argentino. Meno emozioni nella ripresa nonostante i cambi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lampo di Samardzic, risponde Perrone: tra Atalanta e Como è un bel pareggio

