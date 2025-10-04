Lampo di Samardzic risponde Perrone | tra Atalanta e Como è un bel pareggio

Il derby lombardo si accende subito con il vantaggio nerazzurro dopo appena 6': poi è un tiro cross dell'argentino. Meno emozioni nella ripresa nonostante i cambi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lampo samardzic risponde perroneLampo di Samardzic, risponde Perrone: tra Atalanta e Como è un bel pareggio - Il derby lombardo si accende subito con il vantaggio nerazzurro dopo appena 6': poi è un tiro cross dell'argentino. Secondo msn.com

lampo samardzic risponde perronePerrone risponde con fortuna a Samardzic, il derby tra Atalanta e Como finisce in parità - Juric e Fabregas (non in panchina) maturano il secondo pareggio consecutivo dopo un primo tempo molto più entusiasmante della ripresa ... Da tuttosport.com

