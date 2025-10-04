L’Allieva 4 Alessandra Mastronardi vuole un seguito ma ci sarà la quarta stagione ?

L’Allieva 4 si farà? Alessandra Mastronardi è pronta a riprendere il ruolo di Alice Allevi. A gran sorpresa, l’attrice napoletana ha riaperto il discorso di un possibile seguito, durante la reunion dei 10 anni de L’Allieva ad Alessandria. Parole inaspettate, se ripensiamo alle dichiarazioni di qualche anno fa che chiudevano nettamente le ipotesi di una quarta stagione. Ma ci sarà L’Allieva 4? Ecco cosa potrebbe accadere. L’Allieva 4 Alessandra Mastronardi ci ripensa e spera nel ritorno di Alice Allevi. Alessandra Mastronardi vuole tornare nei panni di Alice Allevi «È un personaggio che amo molto, che mi ha dato tanto» ha esordito su Radio Gold (emittente di Alessandria) «L’amore che c’è stato in questa serie si è rivisto nelle repliche di questa estate. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

