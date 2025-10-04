L’allarme dell’Ordine dei consulenti del lavoro Aumentano gli infortuni e i morti sulla strada

AREZZO Il tragitto casa-lavoro si conferma uno dei punti più fragili del sistema di sicurezza dei lavoratori. A sottolinearlo è l’ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Arezzo, che richiama l’attenzione sul nuovo rapporto della Fondazione Studi "La dimensione territoriale della sicurezza sul lavoro: i numeri del 2024". L’indagine evidenzia una crescita significativa degli incidenti in itinere, ossia quelli che avvengono durante lo spostamento quotidiano dei lavoratori. Nel confronto tra 2023 e 2024 le denunce di infortunio sono aumentate del 3,1%, mentre i casi mortali hanno registrato un incremento del 10,2%, con 303 decessi, pari a un quarto del totale nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’allarme dell’Ordine dei consulenti del lavoro. Aumentano gli infortuni e i morti sulla strada

