Alberto Tasinato è uno dei grandi signori della ristorazione milanese. Ex food and beverage manager del Seta di Milano (il ristorante bistellato dell'hotel Mandarin Oriental), nel 2018 ha aperto l'Alchimia al numero 34 di viale Premuda, facendone negli anni un salotto elegante dove viene dispensata una cucina di rito milanese ma con echi internazionali e ottima tecnica, che negli anni è molto cambiata, evolvendosi anche con l'avvicendarsi degli chef. Oggi in cucina c'è – ormai da diversi anni - Giuseppe Postorino, che interpreta al meglio le idee di Tasinato. Il quale Tasinato con il passare degli anni ha trasformato L'Alchimia nella punta di diamante di un gruppo ristorativo che conta su una dozzina di insegne a Milano, dalla Locanda alla Scala alla cantina della Vetra, dal Tavolino a Rosso Brera, dal Nautilus al Cormorano, dalla taverna del Borgo Antico al Cestino.

© Ilgiornale.it - L’Alchimia, un elegante salotto milanese