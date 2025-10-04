L’Al-Hilal tenta Harry Kane contratto faraonico | 300 milioni di euro per tre anni Daily Mail
Harry Kane continua a dominare il calcio europeo, e con lui le notizie che lo riguardano non smettono mai di stupire. Al Bayern Monaco, l’attaccante inglese sta vivendo una stagione stellare: 17 gol in nove partite tra Bundesliga e Champions League, numeri da fenomeno che portano la squadra in vetta e fanno girare la testa a tutti gli osservatori del calcio europeo. Ma mentre Kane segna e rompe record, il mercato non dorme mai e il suo nome finisce nei radar dei club più ricchi del pianeta. Ne scrive il Daily Mail Una cifra monstre offerta dall’Al-Hilal ad Hatty Kane. Il 32enne ha già superato un primato impressionante: è il più veloce a raggiungere i 100 gol in un club tra i top cinque campionati europei, centrando il traguardo in appena 104 partite e superando Erling Haaland e Cristiano Ronaldo, che ci avevano messo 105. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
