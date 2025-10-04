Bologna, 4 ottobre 2025 – È atteso questa notte in Italia Yassine Lafram, bolognese, presidente dell'Unione delle comunità islamiche italiane che era a bordo della Global Sumud Flotilla. In seguito all’abbordaggio della nave dell’Arci, Karma, da parte delle forze israeliane e della detenzione illegale in Israele ci sono stati giorni di attesa e preoccupazione. Ma oggi, nel tardo pomeriggio, è lui stesso, con un messaggio, a confermare la partenza da Istanbul. “Siamo in attesa di essere imbarcati su un volo per l'Italia - dice - arriveremo in tarda serata a mezzanotte meno un quarto a Milano Malpensa”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lafram arrestato sulla Flotilla, nella notte il rientro in Italia: “Giorni difficili, ma stiamo bene”