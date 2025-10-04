Ladro sorpreso a rubare nel parcheggio ' La Maddalena' | stava portando via degli oggetti da un' auto

Nella serata di ieri, venerdì 3 ottobre, il personale della Polizia Locale di Foggia è intervenuto in via della Repubblica, presso il parcheggio La Maddalena, sorprendendo un foggiano di 52 anni intento a sfondare il deflettore di un’auto in sosta e ad asportare alcuni oggetti presenti al suo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

