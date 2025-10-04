Ladri in azione a San Quirino | rubati contanti gioielli e il cibo nel frigo

Ancora furti nel Pordenonese. Questa volta nel mirino dei ladri è stata San Quirino. Nella giornata di giovedì 2 ottobre sono stati messi a segno due colpi nelle frazioni di Sedrano e di San Foca, dove proprio in questi giorni si sta tenendo la sagra Madonna del Rosario. Approfittando di questa. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

