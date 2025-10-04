L' Accademia di Belle Arti di Firenze a Expo 2025 Osaka

Firenze, 3 ottobre 2025 - L’ Accademia di Belle Arti di Firenze vola in Giappone per partecipare a Expo 2025 Osaka. Dal 5 al 7 ottobre il Padiglione Italia ospiterà il progetto multimediale collettivo WOW - We One Wave, Art and design for future lives, co-finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, che vede coinvolte quindici istituzioni Afam, tra cui l'Accademia di Belle Arti. Obiettivo: mostrare come la ricerca nell'arte e nel design possa attivare il cambiamento e contribuire a migliorare alcuni aspetti della vita futura. Accanto al progetto Wow, L’Accademia di Belle Arti di Firenze proporrà anche un focus su ricerca e innovazione in ambito didattico insieme ai docenti Paolo Parisi - vicedirettore - e Lorenzo Bruni e con i dottorandi Giovanni Grimaudo, Federico Niccolai e Giulia Vaccari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

