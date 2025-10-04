L' Accademia di Belle Arti di Firenze a Expo 2025 Osaka
Firenze, 3 ottobre 2025 - L’ Accademia di Belle Arti di Firenze vola in Giappone per partecipare a Expo 2025 Osaka. Dal 5 al 7 ottobre il Padiglione Italia ospiterà il progetto multimediale collettivo WOW - We One Wave, Art and design for future lives, co-finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, che vede coinvolte quindici istituzioni Afam, tra cui l'Accademia di Belle Arti. Obiettivo: mostrare come la ricerca nell'arte e nel design possa attivare il cambiamento e contribuire a migliorare alcuni aspetti della vita futura. Accanto al progetto Wow, L’Accademia di Belle Arti di Firenze proporrà anche un focus su ricerca e innovazione in ambito didattico insieme ai docenti Paolo Parisi - vicedirettore - e Lorenzo Bruni e con i dottorandi Giovanni Grimaudo, Federico Niccolai e Giulia Vaccari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: accademia - belle
Commissariata l'Accademia delle Belle Arti di Foggia
Michele Casarin confermato presidente dell'Accademia di Belle Arti di Venezia
Musa Flashlight, aperture serali per il museo dell'Accademia di belle arti di Perugia
L’Accademia di Belle Arti di Ravenna protagonista all’Expo di Osaka - X Vai su X
Questa settimana tante opportunità da Institut Français Italia, Accademia Belle Arti Bari, Fondazione Loewe, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Tuttoteatro.com - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, all’Accademia di Belle Arti restaurate le due lunette di Andrea della Robbia - All’Accademia di Belle Arti, grazie al dono di Friends of Florence, sono restaurate le due lunette attribuite ad Andrea della Robbia. Scrive lanazione.it
Accademia di Belle Arti, nuova sede a Firenze: sarà alle ex Leopoldine - L’Accademia di Belle arti avrà una nuova ‘casa’ in piazza Tasso, nell’edificio delle ex Leopoldine. Si legge su lanazione.it