Quando le folle estive si disperdono come gabbiani al tramonto e il sole dipinge di ambra le onde più calme, inizia la stagione magica del mare autunnale. Settembre e ottobre rivelano il loro segreto meglio custodito: sono i mesi in cui il Mediterraneo offre la sua versione più autentica e seduttiva, libero dalla frenesia dell'alta stagione ma ancora avvolto dal calore dell'estate che non vuole andarsene. L'acqua mantiene la sua temperatura invitante, oscillando tra i 20 e i 27 gradi, mentre le spiagge si trasformano in rifugi esclusivi dove ogni granello di sabbia sembra aspettare solo voi. I prezzi ritornano umani, gli stabilimenti balneari riaprono le braccia senza richiedere prenotazioni impossibili, e la natura stessa sembra respirare più profondamente, regalando tramonti che durano un'eternità.

L'abbraccio dorato dell'autunno sul mare