L’A14 bloccata per ore Scontri e lacrimogeni
Impossibile quantificare. Quello che è certo, è che a Bologna, ieri, c’era una marea umana. Almeno 80mila persone. Che con cori e bandiere, sono scese in piazza per Gaza, per la Flotilla. Con cori contro il governo, contro Israele e anche contro il sindaco Lepore, reo di aver esposto la bandiera israeliana affianco a quella palestinese a Palazzo d’Accursio. Una giornata che sarebbe stato bello poter ricordare solo per i numeri. E che invece, ancora una volta, è stata funestata dalla violenza dei soliti facinorosi. Le stesse anime che mercoledì e giovedì notte avevano assaltato l’area della stazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: bloccata - scontri
Tensione in Val di Susa: scontri durante la marcia No-Tav, incendi e autostrada bloccata
La guerriglia dei No Tav. Autostrada bloccata e scontri con gli agenti. Meloni: "Vergognoso"
Sciopero oggi per Gaza, scontri in stazione a Milano: caos e cariche. Bologna, autostrada bloccata. Idranti sui manifestanti a Marghera
SALERNO BLOCCATA: CORTEI E PRESIDII, DISAGI AL PORTO Ci sarebbe un fermo di polizia (e anche diversi contusi) dopo le cariche, gli scontri e i lacrimogeni lanciati davanti... - X Vai su X
Torino - Flotilla bloccata: caos a Porta Nuova. Scontri tra attivisti e forze dell'ordine, volano manganellate - facebook.com Vai su Facebook
L’A14 bloccata per ore. Scontri e lacrimogeni - Quello che è certo, è che a Bologna, ieri, c’era una marea umana. Da quotidiano.net