Impossibile quantificare. Quello che è certo, è che a Bologna, ieri, c'era una marea umana. Almeno 80mila persone. Che con cori e bandiere, sono scese in piazza per Gaza, per la Flotilla. Con cori contro il governo, contro Israele e anche contro il sindaco Lepore, reo di aver esposto la bandiera israeliana affianco a quella palestinese a Palazzo d'Accursio. Una giornata che sarebbe stato bello poter ricordare solo per i numeri. E che invece, ancora una volta, è stata funestata dalla violenza dei soliti facinorosi. Le stesse anime che mercoledì e giovedì notte avevano assaltato l'area della stazione.

L'A14 bloccata per ore. Scontri e lacrimogeni