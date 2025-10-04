In un periodo storico in cui il mondo è funestato dalle guerre e basta accendere la televisione per diventare spettatori impotenti di ogni tipo di atrocità, ieri a Villa Celimontana, dove era in corso l’ultima giornata della XVI edizione del Festival della Letteratura di Viaggio, qualcuno ha voluto dimostrare che un’altra via è possibile. Bernardo Notarangelo, scrittore pugliese, ma milanese di adozione, partecipava alla competizione letteraria con il suo bellissimo libro “Un viaggiatore sovrappeso in Iran”. Era arrivato fino in fondo alla gara grazie ai voti espressi a suo favore, peraltro a maggioranza bulgara, dai lettori appartenenti ai circoli letterari romani e dal pubblico presente a Villa Celimontana. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - La XVI edizione del Festival della Letteratura di Viaggio si è chiusa tra la commozione e gli applausi del pubblico