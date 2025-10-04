La XVI edizione del Festival della Letteratura di Viaggio si è chiusa tra la commozione e gli applausi del pubblico
In un periodo storico in cui il mondo è funestato dalle guerre e basta accendere la televisione per diventare spettatori impotenti di ogni tipo di atrocità, ieri a Villa Celimontana, dove era in corso l’ultima giornata della XVI edizione del Festival della Letteratura di Viaggio, qualcuno ha voluto dimostrare che un’altra via è possibile. Bernardo Notarangelo, scrittore pugliese, ma milanese di adozione, partecipava alla competizione letteraria con il suo bellissimo libro “Un viaggiatore sovrappeso in Iran”. Era arrivato fino in fondo alla gara grazie ai voti espressi a suo favore, peraltro a maggioranza bulgara, dai lettori appartenenti ai circoli letterari romani e dal pubblico presente a Villa Celimontana. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: edizione - festival
«Imbarchi Festival» al via la seconda edizione
Festival dei Due Mondi, edizione da record. E ora cambia guida
Euganea film festival 2025: la XXIV edizione nei luoghi più suggestivi dei colli Euganei
Il programma di Domenica 5 Ottobre della XVI edizione del Festival della Letteratura di Viaggio Visita il nostro sito per tutte le informazioni dedicate al Festival! www.festivaletteraturadiviaggio.it La prenotazione alle attività non è obbligatoria ma consigliata. - facebook.com Vai su Facebook
Baroque Experience 2025 - IX^ edizione festival internazionale musica antica e barocca - dal 16 settembre al 19 ottobre - https://sh.comune.treviso.it/230sBzDr - X Vai su X
XVI edizione del Festival della Letteratura di Viaggio - La sedicesima edizione del Festival della Letteratura di Viaggio, ideato e diretto da Antonio Politano, ha dedicato ampio spazio al tema delle isole minori del Mediterraneo, con un incontro svoltosi p ... ilgolfo24.it scrive
Festival Letteratura di Viaggio. Sostegno a Manifestazione Pro Pal - Il Festival della Letteratura di Viaggio sostiene la Manifestazione Nazionale a favore di una Palestina libera e per lo stop del genocidio a Gaza, in programma a Roma il 4 ottobre, e di conseguenza an ... Come scrive dazebaonews.it