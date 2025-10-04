La vittoria al primo bivio della stagione se batti la capolista vale doppio

Operaia, umile, gagliarda. Ha saputo soffrire il Latina, attendendo l'episodio a suo favore per colpire il Benevento. Le partite si vincono anche con la testa, perché i mezzi della squadra dell' ex Auteri erano superiori. Ma il campo non lo ha fatto così tanto notare. Bruno ha vinto la sfida con. 🔗 Leggi su Latinatoday.it