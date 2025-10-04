La vittoria al primo bivio della stagione se batti la capolista vale doppio
Operaia, umile, gagliarda. Ha saputo soffrire il Latina, attendendo l'episodio a suo favore per colpire il Benevento. Le partite si vincono anche con la testa, perché i mezzi della squadra dell' ex Auteri erano superiori. Ma il campo non lo ha fatto così tanto notare. Bruno ha vinto la sfida con. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: vittoria - primo
Jasmine Paolini analizza la vittoria su Aiava: “Non facile per essere un primo turno, Cincinnati mi ha dato serenità””
Jannik Sinner è nella storia, primo italiano a vincere Wimbledon. Il Ministro Valditara si congratula con lui: “È la vittoria del talento, ma anche della serietà e della tenacia”
Lucca Napoli, primo gol con i partenopei: «Felice per la vittoria. Da Lukaku voglio imparare tutto»
Telesveva. . +++TABÙ DA SFATARE: FIDELIS CERCA LA PRIMA VITTORIA IN TRASFERTA, BARLETTA CERCA IL PRIMO ACUTO AL "PUTTILLI", NARDÒ TENTA L'IMPRESA SUL CAMPO DELLA CAPOLISTA – SERIE B: CASERTA PRESENTA BARI-PADO - facebook.com Vai su Facebook
Parma, vittoria e primo posto in classifica Il #Parma Primavera batte il Torino in trasferta con le reti di Edoardo Tigani, al 15’ su rigore, e Daniel Mikolajewski al 32’. I gialloblu salgono a 14 punti e volano in vetta alla classifica. - X Vai su X
Catanzaro, solo la vittoria conta: contro la Samp un primo bivio - Giallorossi e blucerchiati ancora a secco di successi: domani sarà assalto ai tre punti. Segnala catanzaroinforma.it
Barletta 1922: domani a Sarno il primo crocevia della stagione - Biancorossi in cerca del primo successo stagionale sul campo di una delle possibili outsider del campionato ... Da barlettaviva.it