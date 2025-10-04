La vita privata di Remo Girone e l'amore per la moglie Victoria Zinny | Quando mi trovarono un cancro mi salvò
Remo Girone è morto all'età di 76 anni. Parallelamente a una carriera di grande successo, ha avuto un matrimonio sereno con l'attrice argentina, con cui ha anche lavorato in Tv in un trio con il figlio di lei, Karl. Girone aveva raccontato del sostegno di sua moglie quando sul set de La Piovra gli fu riscontrato un cancro e lei trovò una soluzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: vita - privata
Vita privata di Remo Girone: moglie, figli, patrimonio e dove viveva - Remo Girone, celebre attore italiano nato il 1º dicembre 1948 ad Asmara, in Eritrea, è venuto a mancare improvvisamente il 3 ottobre 2025 nella sua casa di Monaco, dove viveva da alcuni anni con la ... Secondo tag24.it
Remo Girone chi era? Biografia, carriera, film, vita privata, data e causa morte - L’attore raggiunse la massima popolarità grazie al ruolo di Tano Cariddi nello sceneggiato televisivo La piovra. spettegolando.it scrive