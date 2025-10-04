La tua ansia può essere influenzata dalla tua ipersensibilità
Essere sensibili nella vita è un vantaggio o no? Dipende, ma ciò che sappiamo è che l'ipersensibilità rende più evidenti sul nostro corpo e sulla nostra mente le conseguenze di ciò che viviamo, da una discussione con un amico o con il partner a ciò che mangiamo, passando perfino per un film emotivamente impegnativo. E se pensi di essere il solo a commuoversi con troppa facilità o a diventare triste di fronte alle ingiustizie del mondo, sappi che le persone con un’alta sensibilità non sono poi così poche nel mondo. Dal «niente mi scalfisce» alla reazione immediata. Osservando amici, conoscenti e parenti, forse ci hai fatto caso: ci sono persone che non vengono quasi sfiorate da cosa gli succede intorno (circa il 29% di noi). 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: ansia - essere
L'ansia deriva soprattutto dalla necessità di essere sempre connessi e dall’assenza di certezze... è in sostanza paura del futuro
«Ho l’ansia e tanta solitudine», lo sfogo di Gaia sui social. La cantante in lacrime sul treno: «Vorrei solo essere vista, amata, accettata, cercata»
Ansia, scuola e legami perduti, il viaggio filosofico di Luigina Mortari alla ricerca della vera educazione, tra la fragilità dell’essere umano e la necessità di coltivare speranza e relazioni
Cosa vuol dire davvero saper gestire l’ansia? Imparare a riconoscerne i segnali, distinguere quando può essere una risorsa e quando invece diventa un ostacolo, per poi adottare le giuste strategie che aiutano a ritrovare equilibrio e fiducia. In uno degli episo - facebook.com Vai su Facebook
Cosa vuol dire davvero saper gestire l’ansia? Imparare a riconoscerne i segnali, distinguere quando può essere una risorsa e quando invece diventa un ostacolo, per poi adottare le giuste strategie che aiutano a ritrovare equilibrio e fiducia. In uno degli episo - X Vai su X
Ansia: ecco quale potrebbe essere un rimedio efficace (e come sfruttarlo nella vita di tutti i giorni ) - L’ansia affonda le sue radici nel cosiddetto ‘bias della negatività’ – spiega l’esperta – una distorsione cognitiva, tale per cui tendiamo a prestare maggiore attenzione agli aspetti negativi rispetto ... Secondo iodonna.it