La Transizione che serve alle Pmi
La transizione energetica non deve diventare un freno allo sviluppo delle imprese. Anzi, può trasformarsi in un’occasione per innovare, diventare più sostenibili e aumentare la competitività. È il messaggio lanciato da Marco Granelli, Presidente di Confartigianato, nel corso della 21ª edizione di Energies&Transition Confartigianato High School, la Scuola di Alta Formazione che dall’1 al 3 ottobre ha riunito esperti, rappresentanti istituzionali, accademici e imprenditori. Una tre giorni intensa, organizzata da Confartigianato in collaborazione con i suoi Consorzi energia (Caem, CEnPI e Multienergia), che ha posto al centro del dibattito le difficoltà – ma anche le potenzialità – della transizione energetica, con un focus sull’impatto che ha sulle micro e piccole imprese, oggi tra i soggetti più penalizzati dall’instabilità e dai costi elevati dell’energia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
