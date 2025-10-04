La Ternana cerca la vittoria per i 100 anni | Saranno fondamentali sacrificio e fatica

Una vittoria per i 100 anni sarebbe gran cosa. Le Fere, che a Ravenna hanno deluso nel risultato e in concretezza, cercano il riscatto contro il Pineto che a sua volta è reduce da tre sconfitte. Sfida insidiosa. Il recupero di pedine importanti sembra giungere a proposito. "Per noi la festa deve essere un onore – spiega Fabio Liverani – e la nostra responsabilità non cambia. La crescita è anche nella maturità di capire le situazioni senza farsi distrarre. Serve una prestazione importante per portare a casa la vittoria. Saranno fondamentali il sacrificio e la fatica. Va archiviata la prova di Ravenna, come abbiamo fatto con le vittorie precedenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

