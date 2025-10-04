La tempesta Amy sulle Marche allerta meteo e venti fortissimi | eventi rinviati chiusi parchi impianti e cimiteri

ANCONA Si annuncia una domenica segnata da forti venti di bora sulle Marche, tanto che che la Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo per vento, che sarà gialla. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Tempesta e raffiche di vento nelle Marche: scatta una nuova allerta meteo

La tempesta Amy sulle Marche, allerta meteo e venti fortissimi: chiusi parchi, cimiteri e impianti sportivi. Ecco dove

