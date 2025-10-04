La tempesta Amy sulle Marche allerta meteo e venti fortissimi | chiusi parchi cimiteri e impianti sportivi Ecco dove
ANCONA Si annuncia una domenica segnata da forti venti di bora sulle Marche, tanto che che la Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo per vento, che sarà gialla. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
In questa notizia si parla di: tempesta - marche
Tempesta e raffiche di vento nelle Marche: scatta una nuova allerta meteo
ALLERTA #METEO #MARCHE: DOMANI PIOGGE, NEVE FINO A 1500 METRI E VENTO - facebook.com Vai su Facebook
Allerta maltempo, in arrivo la tempesta tropicale Amy: venti gelidi e temporali sull'Italia - Con la fine di settembre e l’inizio di ottobre si passa dalle temperature fredde e invernali alla tempesta. notizie.it scrive
Meteo: Tempesta Amy, Regno Unito e Irlanda devastati! Un morto e venti record a 185 km/h - La tempesta Amy ha scatenato venti eccezionalmente forti, con raffiche che hanno superato i 185 km/h sulle coste occidentali dell’Irlanda e in Scozia. ilmeteo.it scrive