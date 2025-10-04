La svolta del Giappone | Takaichi nuova leader del Ldp
La leadership del Partito Liberal Democratico (Ldp) del Giappone è stata conquistata da Sanae Takaichi. La signora ultra conservatrice e considerata una sorta di erede politica del defunto Shinzo Abe, ha avuto la meglio su Koizumi Shinjiro, l’altro favorito della contesa. Takaichi, che ha subito parlato di una “ nuova era “, potrebbe adesso diventare la prima donna a ricoprire la carica di primo ministro del Paese. Ne avremo la certezza il prossimo 15 ottobre, quando verrà presumibilmente confermata dalla Dieta giapponese attraverso un voto di fiducia. Il motivo dell’incertezza è semplice: anche se l’Ldp è il partito di maggioranza, la coalizione di cui fa parte non detiene più una maggioranza assoluta in entrambe le Camere, e questo rende non sicura la conferma automatica di Miss Takaichi, senza il sostegno di almeno una parte dell’opposizione. 🔗 Leggi su It.insideover.com
