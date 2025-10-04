La sua pizza è da medaglia d’argento | un 20enne di Monreale conquista il podio a Palermo
Monreale – Un talento che si conferma e una passione che brucia più forte che mai. Christian Magnasco, giovane pizzaiolo monrealese di appena 20 anni, ha conquistato per il secondo anno consecutivo il secondo gradino del podio nella prestigiosa competizione di “Pizza in Pala” a Expocook, la fiera internazionale dedicata al mondo della ristorazione che . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
