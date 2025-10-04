Partenza anticipata questa mattina alle 9 per Bolzano, dove poi nel pomeriggio l’ Empoli svolgerà l’ allenamento di rifinitura prima della sfida di domani alle 15 contro il Sudtirol, avversario sicuramente difficile come ha sottolineato lo stesso Pagliuca. "Affrontiamo una squadra che ha una fase difensiva importante e una di possesso più verticale rispetto al Monza – spiega il tecnico azzurro –. È una squadra che ti viene a prendere in area di rigore e non ti fa respirare, togliendoti le fonti di gioco, quindi dovremo essere bravi a trovare gli spazi giusti. Ci saranno grandi duelli e servirà la voglia di vincere un contrasto o una seconda palla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La strategia di Pagliuca a Bolzano: "Dobbiamo creare gli spazi giusti"