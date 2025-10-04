La storia dietro il rossetto rosso iconico di Taylor Swift e i segreti dietro le sue shade preferite

Taylor Swift senza rossetto rosso? Impossibile da immaginare oggi, ma tutto è iniziato nel 2009, quando la cantante si è ritrovata per la prima volta con le labbra vermiglie su una cover di Allure. Quella scelta beauty, apparentemente casuale, è diventata in pochi anni il suo tratto distintivo. Oggi, a quasi vent’anni di carriera, il red lip è sinonimo di Swift tanto quanto i suoi record musicali e le sue strofe taglienti. Qual è il rossetto iconico di Taylor Swift e tutte le shades che ha usato nel corso degli anni. L’artista ha sempre cercato un equilibrio perfetto: non un rosso aranciato, non un mattone scuro, ma quella tonalità neutra e universale che resta vibrante senza tempo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

