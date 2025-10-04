La storia di Armando ingegnere nucleare e volontario Auser | così insegno l’informatica ai pensionati

Cantù (Como) – Come ti aspetti un volontario Auser? Come Armando Borghi, 76 anni e un curriculum di tutto rispetto. Laureato in Ingegneria nucleare, si è sempre occupato di informatica e ha sempre avuto responsabilità e contatto con il cliente, “che vuole tutto perfetto, pagando il meno possibile”, tanto per essere chiari. L’identikit dei volontari Auser. Borghi vive a Cantù (Como) ed è volontario dell’associazione da almeno 10 anni. “Tengo corsi, nelle nostre università popolari o della terza età, le lezioni non riguardano solo storia e scienza ma da tantissimo tempo anche informatica. Sono riuscito a coinvolgere due miei ex colleghi in tutta l’attività, a cominciare dall’ utilizzo dei computer che abbiamo in sede”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

