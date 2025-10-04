La storia di Ada | Ho la sla e vorrei una morte serena
Aveva scelto il nome “Coletta” per raccontare la sua storia senza rivelare la propria identità, ma ora Ada, 44enne campana, ha deciso di uscire dall’anonimato, raccontando la propria storia in un video. A leggere le sue parole, la sorella Celeste poiché Ada, colpita dalla sla, non riesce più a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Fine vita, l'appello di Ada affetta da Sla: «Guardatemi negli occhi: ogni attesa imposta è una tortura in più» - La 44enne, dopo il no della asl alla richiesta di accesso al suicidio assistito, è in attesa degli esiti di nuove visite. Lo riporta msn.com
Fine vita, appello di Ada malata di Sla 'attesa è altra tortura' - "Politici, medici, giudici, guardatemi negli occhi: ogni attesa imposta è una tortura in più": dopo il diniego da parte della Asl alla sua richiesta di accesso al 'suicidio assistito', - Riporta msn.com