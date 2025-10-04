La statua di papa Giovanni Paolo II imbrattata durante la manifestazione pro-Palestina
Nella mattinata di venerdì 3 ottobre è diventata virale l'immagine della statua di papa Giovanni Paolo II a piazza dei Cinquecento “addobbata” con una kefiah, durante la manifestazione pro-Palestina organizzata da Cgil, Usb, associazioni palestinesi e studenti. Ma non è l'unica “bravata” nei. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Rubato il crocifisso dalla statua di Papa Wojtyla a Seregno: “Vergognosa mutilazione”
Il colpo nel cuore di Seregno. Sparita la croce dalla statua del Papa: "Un furto che ferisce tutta la città"
FEDE - Oggi il via dalla Basilica di Loreto. La statua raggiungerà la capitale il 12 ottobre dove verrà accolta dal Papa. Saranno 20 le tappe lungo il percorso. - facebook.com Vai su Facebook
Imbrattata la statua di Giovanni Paolo II - A Roma durante la manifestazione a sostegno della Palestina, alla stazione Termini la statua di papa Giovanni Paolo II è stata imbrattata con vernice rossa e una scritta offensiva, poi coperta con un ... Riporta rainews.it
Imbrattata la statua di Papa Wojtyla - Manifestazione oggi 4 ottobre a Roma: partenza del corteo alle 14 da piazzale Ostiense con arrivo a Porta San Giovanni. Lo riporta roma.corriere.it