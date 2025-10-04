La star del Liverpool Florian Wirtz vuole vincere il ballo d’Or

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il centrocampista del Liverpool Florian Wirtz è considerato uno dei migliori giovani talenti nel calcio mondiale. Anche se ha avuto un inizio difficile per la vita in Inghilterra, è un talento d’élite con un futuro luminoso. Ha tutti gli strumenti per svilupparsi in una futura superstar. I suoi ex allenatori hanno ora rivelato ciò che pensano di lui e quali sono i suoi sogni in un’intervista con Sky Sports. Il suo ex allenatore Martin Heck crede di essere un talento “straordinario” ed è progettato per essere una star in futuro. D’altra parte, Markus Daun, che lo ha allenato in passato, ha rivelato che l’internazionale tedesca ha sempre sognato di vincere il Ballon d’Or. 🔗 Leggi su Justcalcio.com