La star del Liverpool Florian Wirtz vuole vincere il ballo d’Or
Il centrocampista del Liverpool Florian Wirtz è considerato uno dei migliori giovani talenti nel calcio mondiale. Anche se ha avuto un inizio difficile per la vita in Inghilterra, è un talento d'élite con un futuro luminoso. Ha tutti gli strumenti per svilupparsi in una futura superstar. I suoi ex allenatori hanno ora rivelato ciò che pensano di lui e quali sono i suoi sogni in un'intervista con Sky Sports. Il suo ex allenatore Martin Heck crede di essere un talento "straordinario" ed è progettato per essere una star in futuro. D'altra parte, Markus Daun, che lo ha allenato in passato, ha rivelato che l'internazionale tedesca ha sempre sognato di vincere il Ballon d'Or.
Star del Newcastle preoccupato per la mossa di Liverpool
La star del Liverpool Dominik Szoboszlai segna lo sbalorditivo vincitore del calcio libero
"Yin and yang : Matteo Leoni's Liverpool debut was a dream… until a knee injury at 81' . 6 clearances, 3 interceptions, 97% pass accuracy . A star is born, even in 81 minutes .
"John Lennon chi? Qui non c'è mai stato". Per anni, l'ombra della star dei Beatles è stata scacciata via dalla sua vecchia scuola, la Quarry Bank High School di Liverpool. A raccontarlo – a quasi quarantacinque anni dalla scomparsa – è Tom Barry, docente di
Il Liverpool non è quello dell'anno scorso: da Wirtz alla difesa, i problemi che Slot deve risolvere - GOAL esamina tutti i problemi che deve affrontare l'allenatore del Liverpool Arne Slot in vista dell'importante partita di Premier League contro il Chelsea.
Florian Wirtz is 'worst signing in Premier League history' as Liverpool told to sell star in January - A furious talkSPORT listener believes Florian Wirtz ranks as the worst ever Premier League signing in a blistering call to The Sports Bar.