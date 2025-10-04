La Squadrani rinasce Aule imbiancate e sicure | Romiti la scuola torna ad ospitare i primi alunni

Si era allagata addirittura prima dell’alluvione vera e propria, la scuola elementare Pio Squadrani dei Romiti che, già nei primissimi giorni di maggio 2023, aveva visto riempirsi d’acqua il piano interrato. Nei giorni successivi la situazione non ha fatto che peggiorare. Una situazione critica già da anni, che ha imposto dei lavori di rigenerazione totali partiti nell’autunno del 2023, imponendo il trasferimento degli studenti nelle sale del seminario vescovile, tramite un sistema di navette che, dai Romiti, facevano la spola fino a via Lunga. Ora i lavori non sono completati, ma le prime classi di bambini sono tornate a studiare in un’ala della Squadrani completamente rinnovata, in attesa che il completamento dell’ultima ala riunisca, finalmente tutti quanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

