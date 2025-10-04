La sottosegretaria Rontini a Casola Valsenio per i vent’anni del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco

Ravennatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ventanni a servizio della comunità. Un anniversario che il distaccamento volontario di Casola Valsenio (RA), sulle colline romagnole, ha voluto festeggiare con una due giorni di incontri, eventi e iniziative. Presente anche la sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

