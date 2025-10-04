La sinistra fa sfilare i bambini | cori anti-Israele il video della vergogna

Iltempo.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Persino dei bambini oggi scendono a Firenze in piazza intonando cori pro Palestina nelle medesime ore in cui la pace in Medio Oriente sembra sempre più vicina, grazie al piano di Donald Trump. Immagini che non possono scuotere la nostra coscienza davanti a minori, che probabilmente frequentano ancora le scuole elementari, e che già si schierano senza sapere a cosa o chi stanno in inneggiando. Immagini che dovrebbero farci riflettere sul ruolo di alcuni genitori che evidentemente non si fermano nemmeno davanti ai propri figli. Testo Giulia Sorrentino, video Il Tempo . 🔗 Leggi su Iltempo.it

la sinistra fa sfilare i bambini cori anti israele il video della vergogna

© Iltempo.it - La sinistra fa sfilare i bambini: cori anti-Israele, il video della vergogna

In questa notizia si parla di: sinistra - sfilare

Cerca Video su questo argomento: Sinistra Fa Sfilare Bambini