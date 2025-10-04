La sicurezza non decolla più | le ombre dell’aviazione europea

Un’indagine dell’Università di Gand su 6.900 piloti e assistenti di volo fotografa un settore in cui la sicurezza non è più un pilastro indiscutibile ma una variabile negoziata sotto il peso dei bilanci. Il taglio dei costi ha «indebolito sistematicamente» la safety, con personale stremato, turni spinti e una cultura della paura che riduce la capacità di dire “no” di fronte a ordini aziendali. È il quadro più cupo dal 2014, quando un sondaggio simile registrava livelli di autonomia decisionale ben più alti. Secondo i ricercatori, più della metà degli intervistati dichiara di non sentirsi in grado di modificare le istruzioni operative per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

