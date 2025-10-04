La sfida Braglia e i suoi cinque precedenti al Cabassi Una vittoria e quattro pari per il biancorosso
Quando Stefano Cassani nasceva il 7 ottobre del 1989 Piero Braglia aveva da poco intrapreso la carriera da allenatore debuttando alla guida della Bibbienese in Interregionale. La sfida fra il 35enne – il terzo più giovane del girone dopo D’Alesio e Formisano – e il 70enne neo tecnico del Perugia (solo Menichini ha un anno in più nel girone) è una delle tessere che compongono il delicato mosaico della sfida di domani al "Cabassi", dove Braglia sarà costretto a seguire il match in tribuna per la seconda giornata di squalifica. Quello carpigiano è un campo in cui Braglia è già passato sia da giocatore che da tecnico e dove è imbattuto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
